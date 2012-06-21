Започаткований за сприяння уряду Офіс із залучення та підтримки інвестицій UkraineInvest став надійною складовою та одним із ключових інструментів роботи з провідними компаніями світу для залучення фінансових і технологічних ресурсів в Україну. Таку думку висловив Прем’єр-міністр Володимир Гройсман під час відвідання офісу й ознайомлення з його роботою.
«Ми зібрали якісну команду, запровадили посаду урядового уповноваженого з питань інвестицій, яку обіймає перший заступник міністра фінансів Оксана Маркарова, створили міжвідомчу робочу групу, яка займається дерегуляцією, вивченням проблем бізнесу, формуванням ділового клімату, — сказав Володимир Гройсман. — Офіс працює, аби бізнес був успішним».
Директор офісу Данило Білак нагадав, що ця структура повноцінно працює з січня цього року і вже має істотні результати. Так, обсяг додатково залучених інвестицій від тих інвесторів, які вже працюють в Україні, оцінюють у майже 600 мільйонів доларів, а за підсумками року цей показник може сягнути мільярда.
При цьому офіс не ставить собі завдань безпосередньо в грошовому вимірі, зосереджуючись передусім на комунікаційних кампаніях і підтримці підприємців на місцях, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.
«Ми націлені на співпрацю з глобальними брендами, які дали б знакові інвестиції в Україну. Це 5—6 великих проектів, які ми сподіваємося опрацювати ще цього року», — сказав Данило Білак. Один із таких — співпраця з авіакомпанією Qatar, яка впродовж півроку розміщуватиме інформацію про інвестиційні можливості України. Майже 3,5 мільйона пасажирів щомісяця дивитимуться інформацію про агросектор України, наше виробництво, технологічний потенціал, можливості енергетики та енергоефективності.
За пропозицією глави уряду офіс готовий відкрити представництва в регіонах України і залучити у свої проекти малий і середній бізнес. В Івано-Франківську такий уже є, він обслуговує західні області. У жовтні хочуть відкрити офіс у Вінниці для обслуговування п’яти областей Центральної України. Також розглядають Дніпро як можливість для сходу й півдня.
Михайло ЮРЧЕНКО
для «Урядового кур’єра»