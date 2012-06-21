Кабінет Міністрів України скасував державне регулювання цін на продукти харчування.
Про це йдеться в постанові Кабміну №394 від 7 червня 2017 року.
«Головна мета цих змін – зниження адміністративного тиску на бізнес, усунення надмірного втручання держави в економічні процеси, розвиток конкуренції та дебюрократизація (дерегуляція) у сфері ціноутворення», – йдеться в поясненні до документа.
Очікується, що це рішення спростить процедуру зміни цін у залежності від цінових коливань ринку, що дозволить виробникам швидше реагувати на зміни кон'юнктури.
Нагадаємо, що в жовтні-грудні 2016 року уряд в якості експерименту скасував норми щодо встановлення максимальної торгової надбавки в 15-20% на 17 груп товарів, зокрема на крупи, м'ясо, молоко, борошно, ковбаси, яйця, сир, сметану, масло з метою прийняття рішення про дію такого регулювання в майбутньому взагалі.