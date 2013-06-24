1 вересня на черговому засіданні Кабінету Міністрів України було прийнято протокольне рішення "Щодо запровадження системи оплати праці державних службовців на основі класифікації посад з 1 січня 2024 року". Про це повідомляє Урядовий портал.

Цим рішенням було доручено Національному агентству України з питань державної служби здійснити заходи, в тому числі підготовку та подання на розгляд Уряду проектів нормативно-правових актів, для запровадження з 1 січня 2024 року системи оплати праці державних службовців на основі класифікації посад, яка, зокрема, передбачає посилення ролі посадового окладу, запровадження грейдової системи посадових окладів, де розмір мінімального грейду не може бути менше розміру мінімальної заробітної плати.

Окрім цього Міністерству фінансів України при підготовці проекту Закону України “Про Державний бюджет України на 2024 рік” передбачити норми, необхідні для запровадження системи оплати праці державних службовців на основі класифікації посад, а також врахувати, що розмір фонду оплати праці державного органу визначається з урахуванням фактичної чисельності працівників станом на 1 липня 2023 року, збільшеної на 10 відсотків.