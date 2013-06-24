Кабінет міністрів України схвалив спрямування кредитних коштів від французького уряду в сумі 37,6 млн євро на постачання рейок європейського виробника для потреб української залізничної галузі. Це закріплено постановою уряду від 25 липня № 776. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Вказані кошти надходять відповідно до рамкового договору між урядами України та Французької Республіки щодо фінансової підтримки проєкту постачання рейок для української залізниці за спеціальним фондом державного бюджету за однойменною бюджетною програмою.

«Завдяки підтримці з боку французького уряду буде закрито суттєву частину критичної потреби Укрзалізниці в матеріалах на відновлення інфраструктури у 2023-2024 роках. Це перший успішний досвід у залученні довгострокового пільгового кредиту, що, з одного боку, дозволить спланувати ритмічний та комфортний для Укрзалізниці графік виплат, з іншого — кардинально знизить чисту наведену ціну рейки – значно нижче за ринковий рівень», — повідомив голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Лященко.

За його словами, в умовах сьогодення Укрзалізниця чітко розуміє, що для реалізації основних проєктів відновлення та розвитку УЗ потрібно використовувати різні моделі фінансування. Неможливо закрити всі проєкти грантами, а обслуговувати високий рівень комерційних кредитів для компанії є тяжким тягарем.

«Саме подібні програми кредитування можуть стати однією з основ для відновлення та розвитку української залізничної галузі», — резюмував Євген Лященко.

Раніше повідомлялося, що Укрзалізниця отримає європейську рейку за безпрецедентними умовами — найнижчою приведеною вартістю за останні 5 років. Це стало можливим завдяки міжурядовим домовленостям України та Франції.

Перші 14 років її використання буде фактично безкоштовним, а вартість кредиту на 35 років становитиме 0,016% річних. З урахуванням інфляції максимальна приведена вартість становитиме 930 євро.

Укрзалізниця отримає у 2023 році близько 20 тис. тонн рейки провідного європейського виробника — Saarstahl Rail SAS.ло фінансуванню закупівлі європейської рейки для Укрзалізниці за договором між Україною та Францією

Кабінет міністрів України схвалив спрямування кредитних коштів від французького уряду в сумі 37,6 млн євро на постачання рейок європейського виробника для потреб української залізничної галузі. Це закріплено постановою уряду від 25 липня № 776. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Вказані кошти надходять відповідно до рамкового договору між урядами України та Французької Республіки щодо фінансової підтримки проєкту постачання рейок для української залізниці за спеціальним фондом державного бюджету за однойменною бюджетною програмою.

«Завдяки підтримці з боку французького уряду буде закрито суттєву частину критичної потреби Укрзалізниці в матеріалах на відновлення інфраструктури у 2023-2024 роках. Це перший успішний досвід у залученні довгострокового пільгового кредиту, що, з одного боку, дозволить спланувати ритмічний та комфортний для Укрзалізниці графік виплат, з іншого — кардинально знизить чисту наведену ціну рейки – значно нижче за ринковий рівень», — повідомив голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Лященко.

За його словами, в умовах сьогодення Укрзалізниця чітко розуміє, що для реалізації основних проєктів відновлення та розвитку УЗ потрібно використовувати різні моделі фінансування. Неможливо закрити всі проєкти грантами, а обслуговувати високий рівень комерційних кредитів для компанії є тяжким тягарем.

«Саме подібні програми кредитування можуть стати однією з основ для відновлення та розвитку української залізничної галузі», — резюмував Євген Лященко.

Раніше повідомлялося, що Укрзалізниця отримає європейську рейку за безпрецедентними умовами — найнижчою приведеною вартістю за останні 5 років. Це стало можливим завдяки міжурядовим домовленостям України та Франції.

Перші 14 років її використання буде фактично безкоштовним, а вартість кредиту на 35 років становитиме 0,016% річних. З урахуванням інфляції максимальна приведена вартість становитиме 930 євро.

Укрзалізниця отримає у 2023 році близько 20 тис. тонн рейки провідного європейського виробника — Saarstahl Rail SAS.