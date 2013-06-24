Розподіл додаткової дотації за III квартал 2023 року було затверджено під час засідання Кабінету Міністрів України27 жовтня. Про це повідомляє Урядовий портал.

Кошти будуть спрямовані на потреби:

– обласного бюджету Луганської області й 13 бюджетів територіальних громад, на території яких ведуться активні бойові дії, – 175,4 млн гривень;

– 12 бюджетів територіальних громад, на території яких велися активні бойові дії або території яких деокуповано, – 167,5 млн гривень;

– 94 бюджетів територіальних громад, на території яких не ведуться (велися) бойові дії, – 810,7 млн гривень.

Згідно з цим розпорядженням, органи місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях отримають додаткове фінансування для ефективного здійснення своїх повноважень і забезпечення першочергових потреб на місцевому рівні.