Державні банки 14 серпня відновили видачу кредитів на підвищення енергоефективності, так званих «теплих кредитів», для населення та ОСББ в Українію
Про це йдеться у повідомленні Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України.
«Тепер охочі утеплити своє житло, замінити газовий котел на твердопаливний і створити енергоефективний будинок можуть приєднатися до урядової програми. «Теплими кредитами» вже скористалися майже 300 тисяч сімей. Безповоротна державна фінансова допомога гарантована. Головне – свідомо підійти до питання енергозбереження та підготовки до зими», – прокоментував глава Держенергоефективності Сергій Савчук.
Як наголошується в повідомленні, завдяки програмі можна значно заощадити при впровадженні енергоефективних заходів та згодом зменшити комунальні платежі. Найкращий ефект досягається за повного утеплення будинку. Зокрема, за даними ОСББ-учасників програми, після комплексної термомодернізації рахунки за опалення зменшуються вдвічі і навіть більше.
ДОВІДКА «УК»
З початку дії програми «теплі кредити» нею скористалося майже 300 тисяч домогосподарств, які залучили понад чотири мільярди гривень. Уряд, у свою чергу, відшкодував їм майже 1,6 мільярда гривень.
У Держенергоефективності нагадують, що уряд нещодавно додатково виділив 400 мільйонів гривень на програму «теплі кредити».