Кабінет Міністрів затвердив розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за житло внутрішньо переміщеним особам, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави, на загальну суму 24,9 мільйона гривень. А також сім’ям учасників бойових дій на території інших держав і особам з інвалідністю I—II груп із числа учасників бойових дій на території інших держав на загальну суму 199,8 мільйона гривень.
«Таке рішення дасть змогу надати цим людям кошти на придбання 24 квартир. Хочу звернути увагу, що з ініціативи Міністерства у справах ветеранів, оприлюдненої на минулому засіданні Кабміну, підтриманої Міноборони, і відповідно до рішення уряду буде спрямовано ще майже 40 мільйонів гривень на цю програму. Тобто 36 учасників бойових дій із числа внутрішньо переміщених осіб отримають кошти на придбання житла», — прокоментував урядове рішення міністр соціальної політики Андрій Рева. Він додав, що в цьому розпорядженні передбачено спрямувати 200 мільйонів гривень на забезпечення житлом учасників бойових дій на території інших держав. Ця програма чинна вже два роки.
«Торік було спрямовано 200 мільйонів гривень, і цього року — стільки само. А це дасть змогу отримати житло 165 людям з інвалідністю — учасникам бойових дій на території інших країн. Вони вже понад 30 років перебувають у черзі на поліпшення житлових умов. І ці умови врешті поліпшаться», — продовжив урядовець.
Міністр акцентував на тому, що кошти спрямовують не у невизначеному напрямі, а безпосередньо до людей, повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики. «Не чиновники купуватимуть людям житло або щось будуватимуть, а працюватиме принцип «гроші ходять за людиною», який реалізовано в цьому розпорядженні повною мірою», — резюмував Андрій Рева.