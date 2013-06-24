Кабінет Міністрів України на засіданні 1 грудня доручив Мінмолодьспорту, МВС та безпековим органам розробити порядок допуску глядачів на трибуни із додержанням безпекових умов. Про це повідомляє Урядовий портал.

Наразі Мінмолодьспорту спільно з МВС, безпековими відомствами та обласними військовими адміністраціями розробляє алгоритм, який зробить спортивні заходи доступними та максимально безпечними для глядачів.

Мінмолодьспорту звертає увагу, що після погодження усіх деталей для впровадження цього рішення, Міністерство окремо оголосить, коли глядачі зможуть повернутись на трибуни.

Очільник Т. в. о. Міністра молоді та спорту Матвій Бідний підкреслив, що допущення глядачів на трибуни допоможе розвивати спортивну галузь, покращить фінансовий стан спортивних організацій та зарядить уболівальників емоціями, які можна отримати лише на стадіоні.

«Повернення уболівальників допоможе стадіонам та клубам знову бути фінансово спроможними, та й жодна телетрансляція повністю не замінює емоції стадіону. Але першочергове питання для нас — безпека глядачів та спортсменів», — зауважує Матвій Бідний.

Безпека має бути головним пріоритетом кожного спортивного заходу.