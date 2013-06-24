Відтепер переливати кров зможуть не лише люди з медичною освітою, а й військовослужбовці, які пройшли відповідне навчання. Для цього Міністерство охорони здоров’я розширює спеціальну навчальну програму з основ трансфузійної терапії. Про це повідомляє Урядовий портал.

Цей тренінг дозволить бойовим медикам отримати необхідні навички з переливання універсальної першої мінус групи крові. Його можна буде пройти на базі визначених центрів крові. Зазначена навчальна програма повністю відповідає стандартам НАТО. В країнах Альянсу вважається нормою навчати переливання крові бойових медиків без медичної освіти. У Норвегії, наприклад, взагалі – переливати кров мають право навіть звичайні бійці.

«У цивільному житті ми можемо доставити людину з критичною крововтратою в шпиталь за 15 хвилин, але війна диктує свої умови. Ми всі розуміємо, скільки військових наразі отримують бойову травму, захищаючи нашу з вами свободу. Маємо максимально ефективно реагувати на ці виклики, забезпечити всі необхідні умови та можливості для порятунку життя поранених. Одне з критично важливих завдань – наблизити кров до пацієнта усіма можливими методами. Це в буквальному сенсі запорука виживання наших воїнів. Розгорнути інфраструктуру для використання крові на фронті непросто, однак маємо рухатись в цьому напрямі, бо ціна зволікання зависока – йдеться про людське життя. Сьогодні Уряд прийняв важливе рішення, дозволивши переливати кров бойовим медикам, які пройшли відповідне навчання. Це практика країн НАТО. Тепер ми імплементуємо її і в Україні», – зазначив Міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко.

Таке рішення Уряду значно розширює коло людей, які можуть проводити трансфузію цільної крові на фронті. Його нагальність та необхідність обумовлена тим, що далеко не кожен бойовий медик має відповідну медичну освіту. Переважно, допомогою пораненим на передовій та їх евакуацією до стабпунктів або госпіталів займаються люди з відповідними навичками й досвідом, втім без медичної освіти. До того ж реалії війни та сучасні протоколи надання першої медичної допомоги на полі бою, зокрема TCCC, передбачають процедуру заміщення крововтрати, що можна забезпечити переливанням цільної крові. Її будуть проводити в автомобілі під час евакуації пораненого до стабілізаційного пункту або госпіталю.

Лише за приблизними підрахунками, впровадження механізму забезпечення донорською кров’ю фронтута відповідних навчальних програм із основ трансфузійної терапії дозволить суттєво зменшити відсоток превентивних смертей на полі бою, пов’язаних із крововтратою. Адже вчасне переливання цільної крові дозволяє виграти час на доставлення пораненого до найближчого госпіталю.

Як стати донором крові?

Надійні і сталі запаси крові та її компонентів потрібні завжди. Ваша кров може врятувати життя не лише військовим, але й цивільним, які постраждали внаслідок розв’язаної росією війни проти України.

Долучитися до донорства й здати кров – надзвичайно просто:

якщо ви живете у великому місті – зателефонуйте до центру крові свого міста і запишіться на певний день і час;

якщо ви живете у селі або невеликому місті й центри служби крові від вас далеко – зателефонуйте до центру крові або до найближчої до вас районної лікарні. Ви можете зʼясувати, коли виїзна бригада, яка проводить забір крові, працюватиме саме у вашому регіоні.

Актуальні телефони центрів крові можна знайти на сайті Українського центру трансплант-координації (УЦТК).

Якщо вам складно відірватися від роботи, але серед ваших колег є багато однодумців, так само готових поділитися кровʼю з пораненими героями, – можна організувати день донора у своєму офісі. Алгоритм його організації та механіка запрошення виїзної бригади в офіс можна знайти на сайті УЦТК.