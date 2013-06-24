Кабінет Міністрів України прийняв постанову № 495 «Про внесення до деяких постанов Кабінету Міністрів України змін щодо надання гуманітарної допомоги державам Африки та Азії». Про це повідомляє Урядовий портал.

Цим рішенням Уряду пропонується надати можливість обласним та Київській військовим адміністраціям безоплатно передати залишки зерна (обсяг якого наразі становить близько 72 000 метричних тонн), яке закуплене за рахунок коштів державного бюджету, для реалізації гуманітарної програми «Grain from Ukraine».

ОВА можуть безоплатно передати зерно органам, фондам, програмам Організації Об’єднаних Націй або її головним органам, або спеціалізованим установам ООН, іншим автономним міжурядовим організаціям системи ООН або їх представникам для надання гуманітарної допомоги державам Африки та Азії, про що мають щотижнево інформувати Мінагрополітики.

Прийняття постанови дозволить ефективно використати зерно, потреба у забезпеченні населення територіальних громад продукцією переробки якого наразі втратила актуальність.

Довідково

В рамках реалізації програми «Grain from Ukraine» передбачається закупити та відправити державам Африки та Азії 125 тис. тонн зерна пшениці 2-го та 3-го класів.