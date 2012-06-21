Прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас заявила, що її уряд засуджує військовий тиск з боку Росії та інформаційні операції, спрямовані проти України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона заявила на засіданні урядової комісії з безпеки.

Члени урядової комісії з безпеки отримали інформацію щодо діяльності збройних сил Російської Федерації навколо України, в тому числі на окупованих територіях, а також інших кроках РФ з ескалації напруги у відносинах з Україною.

Каллас заявила, що "Естонія тверда як скеля в підтримці суверенітету України, її європейської та євроатлантичної інтеграції".

"Ми закликаємо Росію утримуватися від будь-якої ескалації напруги на Сході України і в Криму та дотримуватися взятих на себе міжнародних зобов’язань, в тому числі в галузі контролю озброєнь. Естонія тісно співпрацює з союзниками і партнерами, щоб застосувати всі необхідні заходи для стримування Росії", – сказала вона.