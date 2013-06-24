За 7 місяців 2023 року українці отримали з державного бюджету понад 265 млрд грн соціальних виплат. Про це під час засідання Уряду повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, це пенсії, виплати людям в складних життєвих обставинах, допомога малозабезпеченим, пільги та субсидії, підтримка родин та соціальний захист людей з інвалідністю.

Також він наголосив на підтримці людей, чиє житло постраждало через затоплення після підриву росіянами Каховської ГЕС.

«Майже 52 млн гривень отримали в якості компенсації жителі Херсонської та Миколаївської областей. Уряд продовжив прийом заяв на грошову допомогу до кінця жовтня, щоб усі могли нею скористатися», - заявив Денис Шмигаль.

Він відзначив, що сьогодні Уряд продовжує формувати нову філософію соціальної політики за трьома напрямками.

«Перший напрямок – це якісні реєстри. Наразі активно впроваджуємо Реєстр надавачів та отримувачів соціальних послуг та формуємо відповідний дашборд. Це зменшить бюрократію та уніфікує процес надання різних видів соціальної підтримки. Другий напрямок – принцип «гроші ходять за людиною». Це означає, що сплачуємо кошти за конкретно надану людині послугу. Це дає ефективність використання бюджетних коштів та підвищує якість всіх послуг. Третій напрямок – цифровізація. З 30-ти видів соціальних допомог і послуг вісім вже оцифровані, решта перебуває в стадії підготовки до діджиталізації», - проінформував Прем’єр-міністр.