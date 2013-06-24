Основна мета консультацій — отримати поради та допомогу в євроінтеграційних процесах, зокрема для успішної імплементації обов’язкових директив та регламентів фармацевтичного напряму. Французькі експерти поділяться досвідом, як на практиці їх національна регуляторна система контролює дотримання вимог ЄС до лікарських засобів, а також нададуть рекомендації щодо конкретних кроків, які МОЗ має втілити у статусі країни-кандидата. Перша така зустріч запланована наприкінці серпня. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Самооцінка національного законодавства у відповідність до права ЄС показала, що наразі імплементовано близько 50% норм актів права ЄС у розрізі фармацевтичного сектору. Тобто нормативної роботи попереду ще багато. Крім того, євроінтеграція фармгалузі передбачає створення єдиного регуляторного органу у сфері лікарських засобів. Це обов’язкова передумова для підключення національної фармацевтичної системи до єдиної системи регулювання лікарських препаратів Євросоюзу. Наразі ми розуміємо загальний функціонал та завдання майбутнього органу, натомість детальні бізнес-процеси ще не визначені. Для того, щоб майбутній національний регулятор був максимально ефективним, нам важливо ознайомитися з практичним функціонуванням фармацевтичних регуляторних органів країн ЄС та втілити найбільш релевантні для нас практики», — зазначила заступник Міністра з питань євроінтеграції Марина Слободніченко.

У процесі підготовки до реформування фармгалузі МОЗ прагне долучитися до програми «Twinning». Саме тому одним із завдань запланованих консультацій є допомога у підготовці до цієї програми — французькі експерти проконсультують як правильно та успішно скористатися можливостями програми «Twinning».

Нагадаємо, 15 квітня 2023 року Міністерство охорони здоров’я України спільно з Міністерством охорони здоров’я та профілактики Франції підписали декларацію про співпрацю. Одним із пріоритетних напрямів співпраці є підтримка інтеграції України в охорону здоров’я ЄС, зокрема підтримка регулярного діалогу щодо питань, які стосуються перспективи вступу України в ЄС.

Довідково

Впровадження інструменту «Twinning» було започатковано Європейською комісією в 1997 році у контексті розширення Європейського Союзу. Цей новий інструмент інституціональної розбудови був створений з метою інтеграції законодавства ЄС у законодавство країн-бенефіціарів. На сьогодні впроваджено понад дві тисячі проектів Twinning.

Twinning має на меті допомагати країнам-бенефіціарам покращувати та підсилювати адміністративне функціонування органів державної влади, їх структуру, людські ресурси, управлінський потенціал, що має сприяти імплементації «acquis» ЄС (актів права ЄС).

Визначальною рисою проекту «Twinning» є безпосередній обмін специфічним досвідом в окремо взятій сфері державного регулювання з метою впровадження норм та стандартів ЄС. У рамках реалізації проектів Twinning передбачені такі види діяльності, як консультування (щодо підготовки законопроектів, організаційно-інформаційні питання тощо), тренінги, навчально-ознайомчі поїздки та стажування.