Прем’єр­міністр Сергій Корецький провів робочу зустріч із Головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком, під час якої сторони визначили конкретні кроки для посилення координації роботи уряду та парламенту.

Посадовці домовилися про проведення регулярних зустрічей членів уряду з керівниками депутатських фракцій і груп, а також про посилення координації між комітетами та міністерствами. Окрему увагу приділили відновленню роботи Ради коаліції, щоб підвищити якість урядових законопроєктів і забезпечити ефективну взаємодію Кабінету Міністрів та Верховної Ради.

За словами Прем’єр­міністра, уряд проведе детальний аналіз міжнародних зобов’язань, щоб синхронізувати їх виконання з парламентом.

«На майбутнє домовились узгоджувати наші позиції в діалозі з партнерами. Також проведемо ревізію перехідних положень кожного закону, які містять доручення Кабінету Міністрів», — зазначив Сергій Корецький.

На зустрічі вони також обговорили підготовку Програми діяльності уряду та визначили пріоритети законодавчої роботи. Насамперед це підтримка Сил оборони, інтеграція України до Європейського Союзу та соціальна політика, повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.