Кабінет Міністрів України посилить відповідальність за виконання місцевою владою вимог щодо поводження з побутовими відходами.
Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, повідомляє «Урядовий портал».
«На рівні уряду ми будемо посилювати відповідальність за виконання вимог поводження з побутовими відходами. Це компетенція місцевих органів влади – так передбачено законом. У регіонах кошти для вирішення проблеми є. Потрібно бажання і технічне рішення. Ніякої підтримки міністерств або уряду тут не потрібно – все врегульовано законодавством. Потрібна тільки місцева ініціатива», – заявив Гройсман.
За його словами, Кабмін готовий підтримати запозичення місцевих бюджетів для налагодження співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями або банками для отримання кредитних коштів для будівництва сміттєпереробних комплексів.
«І ми зі свого боку будемо тиснути на місцеву владу швидко вирішувати питання, які не вирішувалися десятиліттями», – сказав Володимир Гройсман.