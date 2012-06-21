В офіційному журналі Європейського Союзу 22 травня оприлюднено законодавчий акт, яким для громадян

України з 11 червня буде офіційно запроваджено безвізовий режим. Згідно з документом, Україну видалили з переліку країн, громадяни яких зобов’язані мати візу для перетину кордону. Відтепер Україну внесли до переліку тих країн, на громадян яких цю вимогу в Євросоюзі більше не поширюють.

Рішення про запровадження безвізового режиму між ЄС та Україною набуде чинності через 20 днів після оприлюднення, повідомляє УНІАН.

Які питання перетину кордону турбують українців найбільше?

Відповіді на них складено за даними Державної міграційної служби, Державної прикордонної служби, представництва ЄС в Україні, дипломатичних установ країн ЄС, повідомленнями в ЗМІ.