Питання про стан, проблеми та перспективи розвитку системи освіти, підготовки робітничих кадрів для галузей економіки з урахуванням потреб ринку праці, а також аспекти реформування системи охорони здоров’я і забезпечення населення лікарськими засобами й медичними послугами — все це було в центрі уваги засідання Національної три сторонньої соціально-економічної ради. Зібрання відбулося під головуванням віце-прем’єр-міністра України Павла Розенка.
«І галузь освіти, і галузь охорони здоров’я — серед найважливіших пріоритетів уряду, — наголосив Павло Розенко. — Переконаний, що якісна освіта — запорука розвитку як економіки України, так і інших сфер нашого життя».
Павло Розенко зазначив, що уряд приділяє значну увагу реформуванню системи охорони здоров’я: «Ми працюємо над глобальними питаннями реформування системи і над упровадженням конкретних програм. Безумовно, для ефективного впровадження цих програм нам дуже важлива підтримка роботодавців і професійних спілок на націо нальному й регіональному рівнях».
За результатами обговорення цих питань Національна тристороння соціально-економічна рада ухвалила відповідні рішення, повідомляє прес-служба віце-прем’єр-міністра.
Розповів урядовець і про перебіг виконання урядової програми «Доступні ліки», яка стартувала у квітні цього року. Її перевагами скористався вже майже мільйон українців. Вони отримали необхідні лікарські препарати від серцево-судинних захворювань, бронхіальної астми та діабету ІІ типу безкоштовно або з незначною доплатою. До програми залучено понад 5 тисяч аптечних закладів.
За словами Павла Ро зенка, до 1 липня Міністерство охорони здоров’я має підготувати пропозиції щодо розширення переліку ліків за згаданою програмою, а також захворювань, які можна внести до переліку. Віце-прем’єр укотре наголосив, що уряд гарантує 100% відшкодування вартості лікарських засобів аптечним установам. «500 мільйонів гривень передано в області, й перші проплати вже пішли. Близько 25 мільйонів гривень відшкодовано аптечним установам за надані людям ліки. Уряд гарантує, що всі кошти в повному обсязі буде відшкодовано», — запевнив Павло Розенко.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»