Рішення про підвищення мінімальної заробітної плати до 3200 гривень, яке безпосередньо стосується чотирьох мільйонів громадян, має бути виконане. Про це заявив Прем’єр-міністр Володимир Гройсман під час візиту до держустанови «Урядовий контактний центр», повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну. Роботодавців, які не забезпечать виплату працівникам заробітних плат не менших встановленого рівня, буде покарано, застеріг Прем’єр.

«Для нас дуже важливо, щоб ініціативу про підвищення мінімальної зарплати було безумовно виконано, оскільки вона вже стала законом», — заявив Володимир Гройсман. За його словами, відтепер чотири мільйони людей, працю яких досі було оцінено неналежно, мають можливість отримувати підвищену мінімальну заробітну плату. Щодо бюджетної сфери, то тут усі необхідні видатки на виплату підвищеної мінімалки передбачено. І понад мільйон бюджетників вже отримуватимуть не менш як 3200 гривень нарахованої заробітної плати, підкреслив глава уряду.

Володимир Гройсман наголосив, що роботодавців, які не забезпечать виплату працівникам заробітних плат на необхідному мінімальному рівні, буде притягнуто до відповідальності. Водночас він запевнив, що чесному бізнесу боятися нічого. «Звісно, тих, хто хоче піти в тінь і не платити людям заробітну плату, хоча б на мінімальному рівні 3200 гривень нарахування, каратимемо», — заявив Прем’єр. Він також додав, що чесним бізнесменам, які платять своїм працівникам належну платню, а з неї — податки, немає за що хвилюватися і вони можуть розраховувати на особисту підтримку Прем’єр-міністра.

Він також зауважив, що чиновників, котрі використовуватимуть інструмент контролю за виконанням рішень про виплату мінімальної заробітної плати у 3200 гривень як додатковий інструмент тиску на бізнес, буде звільнено. «Якщо хтось спробує таким чином тиснути на чесний бізнес, я звільнятиму їх з роботи», — застеріг Прем’єр. За його словами, законодавчо Мінсоцполітики у цих випадках має право ухвалювати рішення про звільнення «таких недолугих чиновників». Володимир Гройсман також повідомив, що для того, щоб запобігти можливому тиску на підприємців під час контролю за виконанням рішення про підвищення мінімальної платні, на місцях і в центрі створено робочі групи, які складаються з представників різних органів влади. «Будь-яка дурість у голові якогось чиновника на якійсь території може з’явитися, але ми дуже швидко на це реагуватимемо», — запевнив Прем’єр-міністр.

Оксана КРАМАРЧУК

для «Урядового кур’єра»