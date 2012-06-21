Виступаючи у Верховній Раді під час години запитань до уряду, міністр фінансів Сергій Марченко констатував: для Мінфіну принципово, щоби діяльність Фонду боротьби з COVID-19 була прозорою, а видатки — дієвими. «Для нас принципово уникнути будь-яких зловживань чи нецільового використання коштів. Адже мета Мінфіну — забезпечити максимальний контроль і цільове використання видатків Фонду боротьби з COVID-19», — наголосив він.
Сергій Марченко, як повідомляє пресслужба Мінфіну, зазначив, що уряд ухвалив рішення про надання Фонду загалом 36,1 мільярда гривень із 64,7 мільярда запланованих. Зокрема, ухвалено урядові постанови щодо 19 мільярдів гривень, а також протокольні рішення Кабінету Міністрів на 17,1 мільярда (йдеться, зокрема, про трансферт Пенсійному фонду — 15 187,6 мільйона гривень, безпечні умови для зовнішнього незалежного оцінювання — 124,9 мільйона, проєкт з реконструкції приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров'я першої хвилі госпіталізації пацієнтів з COVID-19 — 1500,0 мільйона гривень). З урахуванням цих рішень, залишок коштів Фонду станом на 18 червня становить 28,5 мільярда гривень. Касові видатки станом на 16 червня становили 1,9 мільярда.
Міністр також поінформував, що уряд спрямував майже 9 мільярдів гривень із акумульованих коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. «Станом на 9 червня 428,4 тисячі осіб отримують допомогу по безробіттю. Це майже удвічі більше, ніж торік. Наразі вирішено надати допомогу з часткового безробіття майже 11 тисячам роботодавців. Її загалом отримають понад 110 тисяч працівників», — зазначив Сергій Марченко. Крім того, передбачено кошти на додаткові доплати військовослужбовцям, поліцейським та іншим категоріям, які забезпечують життєдіяльність країни.
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«Урядового кур’єра»