Кабінет Міністрів України додатково спростив процедури державного експортного контролю для виробників боєприпасів та бойових частин до безпілотних систем. Відповідне рішення Уряд ухвалив на засіданні 10 жовтня 2023 року. Про це повідомляє Урядовий портал.

«У липні Уряд запустив експериментальний проект щодо виробництва, закупівлі та постачання боєприпасів та бойових частин до безпілотних систем, який, в тому числі містив спрощення в сфері державного експортного контролю над ввезенням товарів, необхідних для масштабного випуску безпілотників. Сьогоднішнє рішення додатково спрощує процедури, які має пройти виробник, щоб отримати всі дозволи. Фактично, відтепер, щоб отримати разовий дозвіл на імпорт товарів військового призначення та подвійного використання, виробник має подати до Держекспортконтролю лише заяву та відповідний сертифікат в електронному форматі. Решту документів він надаватиме згодом – разом зі звітом про використання дозволу. А щоб пройти експертизу Держекспортконтролю, буде потрібно надіслати лише заяву. Це суттєво прискорить процедури, сприятиме зростанню виробництва, а відповідно, посиленню обороноспроможності України», - пояснив заступник Міністра економіки Ігор Фоменко.

За його словами, спрощення діятиме для виробників, включених до реєстру виконавців державних контрактів відповідно до постанови «Про реалізацію експериментального проекту щодо виробництва, закупівлі та постачання боєприпасів до безпілотних систем та бойових частин безпілотних систем». Правила діятимуть на час дії експериментального проекту.