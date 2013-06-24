Учора Кабінет Міністрів ухвалив протокольне рішення «Про порядки використання коштів Державного бюджету України у 2024 році», повідомляє Міністерство фінансів. Пропозиції до протокольного рішення, які підготував Мінфін, спрямовано на ефективне використання коштів державного бюджету та забезпечення своєчасного і належного виконання Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік».

Протокольним рішенням уряду затверджено переліки бюджетних програм, за якими необхідно у 2024 році вперше розробити та затвердити порядки використання коштів державного бюджету (28 бюджетних програм) і внести зміни до чинних порядків використання коштів державного бюджету (42 бюджетні програми).

Щодо змін до порядків використання, то найбільше потребують доопрацювання:

• назви головних розпорядників бюджетних коштів та бюджетних програм;

• механізми використання бюджетних коштів;

• напрями використання бюджетних коштів;

• інші положення щодо особливостей бюджетних програм на відповідність документам державного стратегічного планування.

Протокольне рішення уряду ухвалено на виконання Бюджетного кодексу України та спрямовано на мінімізацію ризиків під час використання бюджетних коштів.