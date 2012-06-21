Після хакерських атак, яких зазнали сайти Кабміну та інших державних та комерційних організацій, стало зрозуміло, наскільки важливим є високий рівень захищеності від подібних небезпек та загалом ефективна IT-інфраструктура.
Про це сказав міністр Кабміну України Олександр Саєнко, передає Укрінформ.
«Я задоволений роботою наших ІТ-служб, які злагоджено і професійно відреагували на цю ситуацію. Впевнений, зловмисники будуть знайдені та понесуть відповідне покарання. Водночас ми усвідомлюємо, наскільки важливо в сучасному світі мати високий рівень захищеності від подібних небезпек та мати ефективну IT-інфраструктуру», - сказав Саєнко.
За його словами, розвиток електронного урядування є невід'ємною частиною реформи державного управління.
«Цього року ми зосередимося на реформуванні 10 пілотних міністерств, і розбудова ефективної ІТ-інфраструктури в них є нашим пріоритетом. Так, буде суттєво модернізовано поточну інфраструктуру Секретаріату Кабінету Міністрів України (локальна мережа, доменна структура тощо), запроваджено внутрішній корпоративний портал для налагодження ефективної роботи центральних органів виконавчої влади, оновлено Урядовий портал», - запевнив міністр.
Він додав: що ж стосується кібератаки, яка сталася у вівторок, то вона зупинена. Вірусу не вдалося спричинити настільки значних наслідків, щоб серйозно вплинути на роботу Секретаріату Кабміну та міністерств. Тепер фахівці працюють над відновленням даних, які зберігались на деяких окремих комп'ютерах.
«Всі стратегічні підприємства, в тому числі підприємства із забезпечення безпеки держави, також працюють нормально», - запевнив Саєнко.