Денис Шмигаль на 4-й Конференції з питань реформ в Україні

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль взяв участь у Четвертій Конференції з питань реформ в Україні, що проходить 7-8 липня у Вільнюсі (Литовська Республіка).

У заході, зокрема, взяли участь Прем’єр-міністр Литовської Республіки Інгріда Шимоніте, Виконавчий віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс, Віце-президент Світового банку у справах регіону Європи та Центральної Азії Анна Б’єрде, представники урядів, інституцій ЄС та НАТО, інших міжнародних організацій, представники бізнесу та громадянського суспільства.

Денис Шмигаль відзначив, що конференція зібрала друзів і партнерів України та висловив вдячність Литовській Республіці за організацію події, якій передувала ґрунтовна підготовка та низка важливих міжнародних заходів з обговорення порядку денного реформ в Україні.

Під час свого виступу Прем’єр-міністр представив план реформ в Україні до 2030, який ґрунтується на Національній економічній стратегії-2030.

«В основі цієї «дорожньої карти» лежать такі ключові принципи: економічна свобода, національна безпека, верховенство права, людський розвиток, ефективне урядування. Не випадково ці принципи збігаються з ключовими цінностями ЄС та НАТО. Адже європейська та євроатлантична інтеграція пронизує усі урядові реформи», — наголосив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр зазначив, що на основі зазначених принципів реформи об’єднані у 5 блоків:

♦ «Фінансово-економічний» блок



♦ Блок «Національної безпеки й оборони»



♦ Блок «Забезпечення верховенства права та боротьби із корупцією»



♦ Блок «Розвиток людського капіталу»



♦ Блок «Ефективне врядування»

Прем’єр-міністр відзначив, що ключові досягнення у реалізації реформ в Україні стали можливими завдяки, зокрема, тісній співпраці з міжнародними партнерами.

«Уряд України націлений на нарощування темпів євроінтеграційних та євроатлантичних реформ. Переконаний, що сьогоднішня Конференція сприятиме як кращому розумінню реформ в Україні, так і пріоритезації допомоги, яка необхідна Україні», — резюмував Денис Шмигаль.