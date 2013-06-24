323 українці отримають від держави мікрогранти на започаткування й розвиток бізнесу за програмою «Власна справа» на 77 млн грн за підсумками шостої хвилі подачі заяв. З початку 2023 року мікрогранти надано 1555 підприємцям. Про це повідомила заступник Міністра економіки України Тетяна Бережнаб передає Урядовий портал.

«За результатами шостої цього року хвилі подачі заяв на мікрогранти 323 українців визнано переможцями і вони отримають від держави фінансову підтримку на започаткування або розширення власної справи на суму 77 млн грн. Загалом з початку 2023 року мікрогранти отримають 1555 українців на майже 370 млн грн. В процесі реалізації своїх бізнес-проектів вони створять 3400 робочих місць, адже однією з ключових умов надання мікрогранту є створення підприємцем 1-2 нових робочих місць залежно від суми гранту. Від старту програми “»Власна справа» в липні минулого року отримувачі грантів зобов'язались створити понад 11 000 робочих місць», - зазначила Тетяна Бережна.

Серед отримувачів мікрогрантів шостої хвилі 58% жінок і 42% чоловіків, 75% переможців мають вищу освіту. Найбільше з них із Львівської (60 осіб), Київської (42 особи), Рівненської (24 особи), Вінницької (20 осіб), Івано-Франківської (17 осіб) областей та міста Києва (36 осіб).

Переважна більшість з цих підприємців планують витратити кошти мікрогранту на придбання обладнання, необхідного для ведення бізнесу.

Найпопулярнішими сферами, в яких працюватимуть грантоотримувачі, є:

оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів - 96 осіб;

тимчасове розміщування й організація харчування - 58 осіб;

переробна промисловість - 46 осіб.

Нагадаємо, за грантовою програмою “Власна справа” українці можуть отримати мікрогрант від 50 до 250 тис. грн. Кошти можна витратити на придбання або лізинг обладнання, закупівлю сировини та матеріалів, оренду приміщення. Отримати мікрогрант може як діючий підприємець, так і людина без досвіду такої діяльності. Обов'язковою умовою надання коштів є створення 1-2 робочих місць. Українці, що отримали мікрогранти у 2022 році, створять близько 8000 нових робочих місць.

Цього року на програму «Власна справа» бюджетом передбачено 1,8 млрд грн, що дозволить видати близько 10 000 мікрогрантів.

Урядовий проект єРобота включає грантові програми, спрямовані на стимулювання підприємницької діяльності та створення робочих місць. Зокрема, це програми мікрогрантів на відкриття чи розвиток власного бізнесу, грантів на створення й розвиток переробних підприємств, закладки саду та виноградарства, тепличного господарства.