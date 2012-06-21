Уряд України в рамках проведення освітньої реформи розпочинає реалізацію перших пілотних проектів програми «Нова українська школа», а також дає старт модернізації початкової освіти і надає на такі цілі млрд грн. Про це заявив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, повідомляє Урядовий портал.
«Ми виділимо один млрд грн на модернізацію навчального процесу в початковій школі», — сказав він.
Пан Гройсман зазначив, що йдеться передусім про матеріально-технічне оснащення класів, які мають стати додатковим інструментом для вчителів та взірцем нових підходів в освіті маленьких українців.
Окрім того, глава уряду підтвердив, що в проект бюджету на 2018 рік уряд закладає 25-відсоткове підвищення зарплат вчителів: «Ми маємо забезпечити подальше підвищення зарплати українським вчителям. Тому в бюджеті на наступний рік буде чергове підвищення — в рамках 25%».
Він звернув увагу, що заплановане збільшення зарплат стане наступним кроком уряду з підвищення престижу праці українського вчителя. Першим кроком було 50-відсоткове збільшення зарплат, впроваджене з січня поточного року.
«Соціальна сфера повинна бути готова до 1 вересня. Особлива увага — підготовці житлового фонду, дошкільних установ, шкіл, лікарень», — зазначив пан Гройсман.