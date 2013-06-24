Завдяки урядовій програмі «Прихисток» понад мільйон внутрішніх переселенців знайшли безплатне тимчасове житло.

Віцепрем’єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук зазначає: «Завдяки «Прихистку» понад мільйон внутрішніх переселенців знайшли безкоштовне тимчасове житло.

Понад 800 тисяч власників житла подали заяви на компенсацію комунальних послуг. Загалом за цією програмою на сьогодні профінансовано більш як мільярд гривень».

Вона подякувала сотням тисяч українців, які прихистили співвітчизників, а також Українському товариству Червоного Хреста за фінансову підтримку програми. Програма «Прихисток» передбачає надання державної компенсації за житлово-комунальні послуги тим, хто безплатно прихистив внутрішньо переміщених осіб із тимчасово окупованих територій чи зон бойових дій.

Стосовно подальшого розв’язання проблеми забезпечення переселенців житлом віцепрем’єр наголосила, що ефективніше вкладення грошей — ремонт гуртожитків для розміщення цієї категорії українців, ніж будівництво модульних містечок. «Це проста математика. На моє переконання, вигідніше вкладати ресурси в ремонт наявних гуртожитків. У нас достатньо об’єктів такого типу», — сказала Ірина Верещук.

За її словами, досвід експлуатації модульних містечок для внутрішньо переміщених осіб показав, що їх неможливо будувати швидко й у великих масштабах. У 25 зведених модульних містечках проживає приблизно 5 тисяч переселенців, що непорівнянно із загальною кількістю людей, які потребують тимчасового житла. Крім того, утримання модульних містечок досить затратне для місцевих бюджетів. В Україні велика кількість об’єктів типу гуртожитків. Їх можна відремонтувати чи переобладнати під тимчасове житло для переселенців. У країні, за її словами, майже 200 тисяч українців перебувають у місцях компактного поселення.

Відділ регіональних проєктів та кормережі

«Урядового кур’єра»