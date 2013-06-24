11 серпня Кабінет Міністрів України прийняв рішення передати до сфери управління Фонду державного майна України 30 єдиних майнових комплексів державних підприємств, установ та організацій. Про це повідомляє Урядовий портал.

Урядове розпорядження стосується об’єктів, з яких 25 належать до сфери управління Національної академії аграрних наук України. Площа сільськогосподарських земель у цих підприємств — близько 100 000 га. Завдання Фонду — консолідувати державні сільськогосподарські землі та створити Земельний банк для передачі цієї землі в оренду на прозорих аукціонах державної системи Prozorro.Продажі. Механізм оренди землі на прозорих аукціонах став можливим завдяки законопроекту 7588. Перші аукціони відбудуться на початку 2024 року.

Ще два підприємства, які передаються Фонду держмайна, раніше були у сфері управління Держрибагентства та по одному – Мінагрополітики, Агентства відновлення та Держенергоефективності. Фонд повинен знайти ефективного власника для цих активів, а залучені інвестиції спрямувати на потреби Сил оборони України.

«Політика Уряду залишається незмінною – у власності держави мають залишитись лише стратегічні підприємства, на яких запроваджується ефективне корпоративне управління. Всі інші підприємства, які ще перебувають у держвласності, мають бути або приватизовані, або ліквідовані. Впевнений, що після приватизації такі підприємства зможуть залучити приватні інвестиції і стати більш ефективними, а державний бюджет буде поповнено коштами від їхнього продажу», - пояснив заступник Міністра економіки України Олексій Соболев.

Більшість переданих до Фонду Держмайна підприємств – це дослідні господарства Національної академії аграрних наук України. Також до списку потрапили Державна організація «Аграрний фонд», ДП «Нові технології дорожнього будівництва» та ДП «Український метановий центр».

Крім того, Уряд визначив Фонд держмайна уповноваженим органом управління, який здійснює функції з управління майном державного спеціалізованого підприємства «Укрспецторг» та ДП «Лисичанська теплоелектроцентраль».

Також Фонд держмайна здійснюватиме контроль за діяльністю державного об’єднання матеріально-технічних ресурсів «Укрпостачпреса», Української державної корпорації по будівництву метрополітенів і тунелів «Укрметротунельбуд», Української кооперативно-державної корпорації по агропромисловому будівництву «Украгропромбуд».

Нагадаємо, що Уряд плануєзапустити велику приватизацію через систему Прозорро.Продажі.

Довідково

Всі об’єкти приватизації діляться на об’єкти малої та великої приватизації. До об’єктів малої приватизації належать єдині майнові комплекси державних підприємств та пакети акцій, об’єкти незавершеного будівництва та соціально-культурного призначення, окреме рухоме та нерухоме майно, вартість яких не вище 250 млн грн. Якщо вартість вища – це об’єкти великої приватизації.

Всі об’єкти продаються виключно через аукціони Прозорро.Продажі, що побудовані на принципах повної прозорості – весь процес продажу відбувається публічно і відкрито для повного уникнення корупції.

За пʼять років впровадження реформи малої приватизації Україна заробила від продажу державного та комунального майна через онлайн-аукціони Прозорро.Продажі майже 14 млрд грндо бюджетів різних рівнів, з яких майже 3 млрд гривень — після повномасштабного вторгнення.