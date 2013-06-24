Понад 1,7 мільярда гривень уряд надав на відновлення медзакладів у дев’яти областях України. Субвенцію з державного бюджету буде розподілено місцевим бюджетам на відбудову та реконструкцію медичних закладів у межах Програми з відновлення України. Це медзаклади у Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Київській, Кіровоградській, Одеській, Полтавській, Сумській та Чернігівській областях. Кошти буде спрямовано на відновлення, ремонт та реконструкцію медзакладів різного профілю, зокрема тих, які постраждали від війни та потребують відновлення.

Серед об’єктів медичної інфраструктури йдеться про обласні і клінічні лікарні та амбулаторії: три на Вінниччині, п’ять на Дніпропетровщині, чотири на Житомирщині, три на Київщині, дві на Кіровоградщині, шість на Одещині, шість на Полтавщині, по одній на Сумщині та Чернігівщині.

Від початку повномасштабної війни росія нищить українську інфраструктуру та прицільно б’є по медичних закладах, зокрема лікарнях, амбулаторіях, пологових тощо. Так, за понад 15 місяців війни росія пошкодила 1377 медзакладів та зруйнувала вщент ще 184 об’єкти. Повністю було відновлено 341 об’єкт та ще 410 — частково.