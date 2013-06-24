24 листопада Кабінет Міністрів України ухвалив розпорядження «Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки на 2023 рік». Про це повідомляє Урядовий портал.

Його мета — дофінансувати наукові роботи та науково-технічні (експериментальні) розробки молодих учених, які працюють або навчаються у ЗВО та наукових установах.

Дофінансування стало можливим завдяки заощадженню коштів за бюджетною програмою «Виконання зобов'язань України у сфері міжнародного науково-технічного та освітнього співробітництва, участь у рамковій програмі Європейського Союзу з досліджень та інновацій». Вивільнені кошти спрямують на збільшення обсягу видатків розвитку за бюджетною програмою «Наукова і науково-технічна діяльність закладів вищої освіти та наукових установ».

Цим коштом молоді вчені зможуть завершити наукові роботи та науково-технічні (експериментальні) розробки, які розпочали у 2022 та 2023 роках.

Рішення сприятиме активізації наукових досліджень, підвищенню якості наукових результатів, наблизить результати до міжнародних вимог, підвищить їхню конкурентоспроможність на ринку наукових послуг, а також сприятиме утриманню наукового потенціалу в Україні.