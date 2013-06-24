5 грудня Кабінет Міністрів України ухвалив розпорядження «Про перерозподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти у 2023 році». Про це повідомляє Урядовий портал.

Кошти субвенції бюджету Луганської області перенаправлять до бюджету Дніпропетровської області. Так вдасться забезпечити ефективний та раціональний розподіл бюджету, оскільки використання цих коштів за призначенням наразі неможливе — усі заклади загальної середньої освіти Луганщини зараз перебувають на тимчасово окупованій території або в зоні бойових дій.

Водночас це рішення посприяє завершенню реконструкції та реставрації укриттів у закладах загальної середньої освіти Дніпропетровської області.