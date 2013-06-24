Вчора на засіданні Уряду прийнято низку змін в постанови Кабінету Міністрів та проектів постанов, які були розроблені з ініціативи МВС. Про це повідомляє Урядовий портал.

Зокрема, прийнято проект постанови «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2018 р. №1024», який спрямований на приведення у відповідність підзаконних актів до вимог чинного законодавства та врегулювання практичних питань функціонування єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України.

Також прийнято розроблений МВС проект «Про затвердження Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Литовської Республіки про взаємне визнання та обмін національних посвідчень водія» та прийнято розроблений МВС проект постанови Уряду «Про реалізацію експериментального проекту «Спеціаліст із безпеки в освітньому середовищі» з метою вдосконалення питань забезпечення належного рівня безпеки в освітньому середовищі, у тому числі запобігання, раннього виявлення, припинення та усунення негативних явищ та їх шкідливих наслідків щодо безпеки учнів, шляхом запровадження та організації діяльності в закладах загальної середньої освіти спеціаліста із безпеки в освітньому середовищі.

Окрім цього, з метою приведення у відповідність до Законів України від 2 травня 2023 р. «Про внесення зміни до статті 29 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України» та від 17 вересня 2020 р. «Про розвідку» – МВС розроблено проект Указу Президента України, яким пропонується внести зміни до Положення про проходження громадянами України військової служби в Державній прикордонній службі України, затвердженого Указом Президента України від 29 грудня 2009 р. №1115.

Внесення відповідних змін до Указу Президента України №1115 покликане забезпечити посилення системи заохочень військовослужбовців ДПСУ в період воєнного стану та зміцнить дисципліну особового складу.