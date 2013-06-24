Кабінет Міністрів України підтримав проект Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України та інших законодавчих актів щодо забезпечення кримінальних проваджень, здійснення яких унеможливлено внаслідок збройної агресії російської федерації проти України, тимчасової окупації рф окремих територій України», підготовлений Міністерством юстиції. Про це повідомляє Урядовий портал.

Метою внесення змiн є вдосконалення національного законодавства в частинi захисту прав, свобод та інтересів осіб під час здійснення кримінальних проваджень, виконання покарань, що унеможливленi внаслідок збройної агресії росії та тимчасової окупації нею окремих територій України.

Наразі органи правопорядку України стикаються з перешкодами у здійсненні всебічного та ефективного розслідування кримінальних правопорушень. Зокрема, є відсутність доступу до тимчасово окупованих територій України, що унеможливлює проведення слідчих (розшукових) дій щодо осіб, які виїхали та/або перебувають на території держави-агресорки рф або на території держави, з якою унеможливлено застосування мiжнародних договорів — республіка білорусь. Крім того, не врегульовані питання кримінальних проваджень, які не завершилися ухваленням судового рішення, щодо порядку виконання вироків, ухвалених судами України, стосовно осіб, які відбували або відбувають покарання на тимчасово окупованій території України та/або на території рф, а також відновлення матеріалів кримінальних справ, за якими ухвалені судами України рішення, проте такі матеріали в цілому чи їх окремі частини були знищені, втрачені внаслідок збройної агресії росії та тимчасової окупації нею окремих територій України або ж знаходяться у володінні незаконних органів.

Саме тому ці питання потребують законодавчого врегулювання.

«Ухвалення цього Закону сприятиме здiйсненню досудового розслідування та судовому провадженню, здiйснення яких унеможливлено внаслідок збройної агресії проти України, тимчасовоï окупації окремих територій України», — зазначає заступник Міністра юстиції України Олександр Банчук.