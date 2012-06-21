Уряд затвердив своїм розпорядженням пропозиції щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до російських видавництв, що продукують і поширюють продукцію антиукраїнського змісту.
Проект розпорядження розроблено Держкомтелерадіо на виконання доручення Віце-прем’єр-міністра України В’ячеслава Кириленка.
Протягом останніх трьох років Держкомтелерадіо здійснює постійний моніторинг сфери книгорозповсюдження з метою виявлення друкованої продукції, зміст якої суперечить українському законодавству. За результатами моніторингу складено Перелік книжкових видань, зміст яких спрямований на ліквідацію незалежності України, пропаганду насильства, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини. Станом на 15 серпня до Переліку внесено 167 видань, випущених 35 російськими видавництвами.
Мета проекту – захистити національні інтереси, національну безпеку, суверенітет і територіальну цілісність України, її економічну самостійність. Санкції стосуватимуться російських видавництв, у діяльності яких випуск літератури антиукраїнського змісту посідає помітне місце і носить систематичний характер.
Проектом розпорядження передбачено винести питання щодо застосування до визначених юридичних осіб персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) на розгляд Ради національної безпеки і оборони України.