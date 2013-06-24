24 червня 2023 року Кабінет Міністрів України підтримав розпорядження № 556-р «Про затвердження персонального складу піклувальної ради державної установи «Школа супергероїв». Про це повідомляє Урядовий портал.

Зазначений нормативно-правовий акт був розроблений з метою стабільного та прозорого функціонування ДУ «Школа супергероїв» як публічної, відкритої до дітей та батьків установи. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2021 р. № 1160 «Деякі питання забезпечення організації та надання освітніх послуг дітям, які перебувають на стаціонарному лікуванні або яким надається реабілітаційна допомога», до членів піклувальної ради увійшли:

· політики;

· громадські діячі;

· досвідчені освітяни;

· лідери думок українського суспільства.

Саме представники піклувальної ради зможуть забезпечити демократичний та прозорий конкурс на посаду директора ДУ «Школа супергероїв», сприяти стабільному функціонуванню і сталому розвитку, залучати додаткові фінансові ресурси для забезпечення освітнього процесу та облаштування освітніх просторів у лікарнях, а також долучати до навчання дітей, які перебувають на лікуванні, органи державної влади, місцевого самоврядування, громадськість та донорів.