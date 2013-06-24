4 серпня 2023 року, на засіданні Кабінету Міністрів України схвалено проект акта «Деякі питання діяльності Національного фонду досліджень» з метою створення на базі фонду Офісу «Горизонт Європа» в Україні. Про це повідомляє Урядовий портал.
Ухвалення акта відкриває можливість для підписання грантової угоди між Національним фондом досліджень та Європейською комісією, яка забезпечить фінансування Офісу «Горизонт Європа» в Україні на найближчі 3 роки.
Рішення про створення Офісу на базі Національного фонду досліджень України було ініційовано ЄС за результатами І Засідання Спільного комітету Україна-ЄС з досліджень та інновацій, що відбулось 17-18 листопада 2022 року. Відповідно до нього Національному фонду досліджень України буде надано грант в обсязі 1,5 млн євро без участі в конкурсних процедурах Європейської Комісії.
Загалом робота Офісу «Горизонт Європа» в Україні сприятиме формуванню та реалізації нових наукових та інноваційних проектів в межах програми ЄС з досліджень та інновацій «Горизонт Європа», розвитку людського капіталу, поверненню вчених в Україну та подальшій інтеграції України до Європейського Союзу та європейського дослідницького простору.
Основними завданнями Офісу «Горизонт Європа» в Україні будуть:
- надання підтримки українським організаціям – потенційним учасникам програми «Горизонт Європа», Національним контактним пунктам (НКП), організація цільових інформаційних заходів щодо можливостей співробітництва у сфері науки та інновацій шляхом підготовки відповідних комунікаційних матеріалів, проведення навчальних заходів з формування конкурсних пропозицій, допомога у пошуку партнерів по проектах в ЄС та в усьому світі;
- контроль та аналіз реалізації проектів співробітництва у сфері досліджень та інновацій;
- підвищення обізнаності про історії успіху та робота з конкретними проблемами реалізації проектів в Україні (юридичними, операційними, фінансовими тощо);
- сприяння активній участі України в програмі «Горизонт Європа» у співпраці з представниками України в комітетах програми «Горизонт Європа» та з фокусом на пріоритетах України у сфері наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності під загальною координацією Міністерства освіти і науки України;
- надання консультацій щодо політики, пов’язаної з інтеграцією України в європейський дослідницький простір (ЄДП), відповідно до пріоритетів Дорожньої карти інтеграції науково-інноваційної системи до ЄДП, підтримка участі України в структурах управління ЄДП.