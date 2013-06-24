4 серпня 2023 року, на засіданні Кабінету Міністрів України схвалено проект акта «Деякі питання діяльності Національного фонду досліджень» з метою створення на базі фонду Офісу «Горизонт Європа» в Україні. Про це повідомляє Урядовий портал.

Ухвалення акта відкриває можливість для підписання грантової угоди між Національним фондом досліджень та Європейською комісією, яка забезпечить фінансування Офісу «Горизонт Європа» в Україні на найближчі 3 роки.

Рішення про створення Офісу на базі Національного фонду досліджень України було ініційовано ЄС за результатами І Засідання Спільного комітету Україна-ЄС з досліджень та інновацій, що відбулось 17-18 листопада 2022 року. Відповідно до нього Національному фонду досліджень України буде надано грант в обсязі 1,5 млн євро без участі в конкурсних процедурах Європейської Комісії.

Загалом робота Офісу «Горизонт Європа» в Україні сприятиме формуванню та реалізації нових наукових та інноваційних проектів в межах програми ЄС з досліджень та інновацій «Горизонт Європа», розвитку людського капіталу, поверненню вчених в Україну та подальшій інтеграції України до Європейського Союзу та європейського дослідницького простору.

Основними завданнями Офісу «Горизонт Європа» в Україні будуть: