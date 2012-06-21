Кабінет Міністрів налаштований на повну підтримку й захист інтересів інвесторів і готовий всебічно сприяти реалізації інфраструктурних проектів у нашій державі. Про це Прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив під час зустрічі з керівництвом світового логістичного гіганта Hutchison Ports та авіакомпанії Qatar Airways, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю секретаріату КМУ.
Компанія Hutchison Ports керує 48 великими портами у 25 країнах світу і має значний інтерес до розвитку контейнерного бізнесу в українському порту Чорноморськ. Переговори про реалізацію спільних логістичних проектів відбувалися на різних майданчиках, зокрема під час лондонської інвестиційної конференції в липні цього року. Qatar Airways за підсумками 2016 року стала кращою авіакомпанією світу, 28 серпня вона здійснила прямий авіапереліт за маршрутом Доха—Київ.
«Ми зацікавлені надавати всебічну підтримку реалізації проектів розвитку транспортної інфраструктури України», — наголосив під час зустрічі Володимир Гройсман. Він також заявив, що логістичні можливості нашої держави справді значні, але потребують розвитку. Саме тому проекти, спрямовані на розбудову вітчизняної інфраструктури, розвиток портів є пріоритетом для уряду. Отже, нарощування можливостей, приміром, контейнерних перевезень — передусім, у порту Чорноморськ, стане додатковим стимулом розвитку як для українських компаній, так і для іноземних партнерів, а також дасть змогу створити нові робочі місця, залучити інвестиції й передові логістичні технології.
У розмові з представниками Qatar Airways Прем’єр зауважив, що Україна, з огляду на її географічне розташування, вигідно вписується у стратегію розвитку Qatar Airways. Тим більше що найбільший український міжнародний аеропорт «Бориспіль», який планує перевищити показник пасажиропотоку в 10 мільйонів пасажирів на рік, може стати надійним хабом між Європою, Азією та Близьким Сходом. «Ми зацікавлені в тому, щоб створити якісні умови розвитку для Qatar Airways в Україні», — наголосив Володимир Гройсман і запросив керівників компанії розглянути можливості польотів до інших міст нашої країни. Прем’єр-міністр також зауважив, що прихід авторитетних компаній на ринок України стане сигналом про довіру до уряду та бізнес-середовища в нашій країні, а також про впевненість у перспективності української економіки.
Оксана КРАМАРЧУК
для «Урядового кур’єра»