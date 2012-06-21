З 19 квітня підприємці та наймані працівники, діяльність яких була призупинена на час перебування регіону, в якому вони працюють, в “червоній” зоні, можуть подавати заяви на отримання допомоги від держави у сумі 8 тис. грн. Заяву на отримання допомоги можна подати на Порталі або у застосунку Дія.

“Уряд розробив комплекс заходів по підтримці людей та бізнесу, які будуть реалізовуватись у співпраці з місцевими органами. Попередня програма виплат, яка діяла під час “карантину зимових канікул” була дуже успішна. Нею скористалися 470 тисяч людей та отримали виплати на суму 3,8 млрд грн. Закликаємо підприємців і працівників знову активно реєструватись і отримувати допомогу”, – прокоментував міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко.

Гарантовану допомогу у 8 тисяч гривень можуть отримати:

♦ наймані працівники юридичних осіб або ФОПів, якщо:

♦ основний КВЕД на останній день попереднього місяця належить до тих, до яких застосовуються обмеження "червоної" зони;

♦ організація, у якій працює працівник, нарахувала за нього ЄСВ за всі місяці відповідного кварталу;

♦ середня заробітна плата найманого працівника не перевищує 30 тис. грн на місяць

найманий працівник не працює за сумісництвом.

ФОПи, якщо:

♦ основний КВЕД на останній день попереднього місяця віднесено до тих, до яких застосовуються обмеження "червоної" зони;

♦ зареєстровані понад 3 місяці;

♦ сплатили ЄСВ не менше, ніж за 6 місяців у 2020 році;

♦ підприємницька діяльність яких на останній день місяця, який передує місяцю, в якому у відповідному регіоні запроваджені додаткові обмежувальні протиепідемічні заходи, не припинена;

якщо, він не є одночасно найманим працівником.

До переліку основних видів діяльності, щодо яких застосовуються протиепідемічні обмеження, що призводять до тимчасової зупинки роботи суб’єктів господарювання, в яких працюють застраховані особи, та фізичних осіб - підприємців в разі потрапляння регіону в “червону” зону включено, зокрема:

♦ роздрібну торгівлю в спеціалізованих магазинах:



♦ комп’ютерами, програмним забезпеченням, побутовими електротоварами;



♦ взуттям, шкіряними виробами, текстилем, килимами;



♦ будматеріалами, меблями, товарами для дому;



♦ книгами, аудіо- та відеозаписами;



♦ іграшками, спортінвентарем;



♦ годинниками, ювелірними виробами;



♦ роздрібну торгівлю деталями та приладдям для автотранспорту;



♦ роздрібну торгівлю з лотків і на ринках;



♦ діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування;



♦ демонстрацію кінофільмів;



♦ функціонування бібліотек та музеїв;



♦ театральну та концертну діяльність;



♦ діяльність спортклубів, фітнес-центрів.

З повним переліком КВЕД, стосовно яких здійснюються обмежувальні протиепідемічні заходи, можна ознайомитись тут.

Коли подавати заяву та як отримати допомогу

Подати заяву на отримання допомоги від держави у 8 тис. грн можна впродовж 30 днів з дня запровадження правил “червоної” зони в регіоні, де ФОП або найманий працівник здійснюють діяльність. Якщо цей регіон було віднесено до “червоної” зони протягом лютого-березня 2021 року, заяву потрібно подати до 18 травня 2021 включно.

Подати заяву на допомогу можна на Порталі або у застосунку Дія.

Для отримання послуги на Порталі Дія потрібно:

Зареєструватись чи авторизуватись в кабінеті громадянина на diia.gov.ua за допомогою електронного підпису або BankID.

У розділі «Послуги» обрати «Одноразова матеріальна допомога ФОПам та найманим працівникам».

Дія автоматично перевірить ваші дані в реєстрі застрахованих осіб Пенсійного фонду та Державної податкової служби України на відповідність умовам виплати.

Обрати регіон, у якому провадите діяльність.

Підтвердити своє поточне місце роботи.

Ввести номер свого гривневого рахунку у форматі IBAN. Отримати кошти можна лише на особистий рахунок. Дізнайтеся IBAN свого рахунку тут.

Перевірити та надіслати сформовану заяву.

Після виконаних дій очікуйте повідомлення про зарахування виплати.

Для отримання послуги у мобільному застосунку Дія потрібно:

У розділі «Послуги» натиснути “Отримати допомогу”.

Дія автоматично перевірить ваші дані в Реєстрі застрахованих осіб Пенсійного фонду України та Державної податкової служби України на відповідність умовам отримання допомоги.

Обрати регіон, у якому провадите діяльність.

Підтвердити своє поточне місце роботи.

Ввести номер свого гривневого рахунку у форматі IBAN. Отримати кошти можна лише на особистий рахунок.

Після виконаних дій очікуйте повідомлення про обробку заяви.

Покрокові інструкції можна переглянути за посиланнями: https://youtu.be/pf0-QKVMvRA, https://youtu.be/No-6W9_kGLY.

Окрім допомоги з Держбюджету, підприємці та наймані працівники можуть отримати допомогу з місцевого бюджету регіону, в якому вони працюють. Рішення про призначення цієї допомоги та її розмір приймають органи місцевого самоврядування. Детальну інформацію про таке рішення можна дізнатись безпосередньо у органів місцевого самоврядування регіону, в якому здійснюється діяльність.