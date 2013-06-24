Понад 5,6 мільйона гривень протягом тижня виплатили ще п’яти агропідприємствам у межах урядової грантової програми підтримки малого та середнього бізнесу «єРобота». Гроші буде спрямовано на розвиток садівництва, ягідництва, виноградарства.

Загалом цього року 88 фермерств отримали державну допомогу на суму понад 327,2 мільйона гривень. З них 260,9 мільйона було спрямовано 75 підприємствам на розвиток садівництва, ягідництва та виноградарства. Ще 13 підприємствам сплачено понад 66 мільйонів гривень на обладнання теплиць.

З початку чинності програми виплачено 376,2 мільйона гривень 97 суб’єктам господарювання. Обов’язкова умова для отримання коштів — працевлаштування потрібної кількості працівників. Для садів — від 5 до 10 постійних і 125—425 сезонних робітників залежно від найменування насаджень. Для теплиць — не менш як 14 осіб на один гектар.

Контроль за реалізацією проєкту здійснює уповноважений банк протягом п’яти років для підприємців, які займаються садами, і трьох — теплицями.

Урядова грантова програма чинна з 1 липня 2022 року і передбачає підтримку малого і середнього бізнесу. Серед її переваг — можливість для кожного охочого створити чи розвивати власний бізнес за напрямами «Своя справа», «Свій сад», «Своя теплиця», «Новий рівень».