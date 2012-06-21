З 1 січня 2017-го майже для 39 тисяч потерпілих на виробництві встановлено підвищений розмір щомісячної страхової виплати, виходячи із 1600 гривень з урахуванням відсотка втрати працездатності. Таке рішення ухвалено на виконання Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 6 грудня 2016 року.
Тобто для майже трьох тисяч осіб середній розмір щомісячної страхової виплати становитиме 1386 гривень. Для 13 тисяч потерпілих на виробництві — 900 гривень, іншим 23 тисячам осіб — від 290 до 600 гривень відповідно. У середньому розмір підвищення таких виплат становить 210 гривень, повідомляє прес-служба Міністерства соціальної політики.
Як зауважує очільник відомства Андрій Рева, це лише перший крок уряду, здійснений для посилення соціального захисту застрахованих. Наступним буде здійснення з 1 березня цього року щомісячного перерахунку страхових виплат для 212 тисяч потерпілих на виробництві, який було призупинено з 1 січня 2015-го.