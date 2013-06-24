Уряд розробив та затвердив Стратегію зменшення гендерного розриву в оплаті праці і вже почав її реалізовувати. В планах урядовців до 2030 року скоротити розрив в оплаті праці чоловіків та жінок з 18,6% до 13,6%. Про це розповіла Перший віце-прем’єр-міністр України — Міністр економіки України Юлія Свириденко під час виступу на заході “На шляху впровадження Національної стратегії подолання гендерного розриву в оплаті праці на період до 2030 року та внесок партнерів у цей процес”, що відбувся за участі першої леді України Олени Зеленської. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Як і більшість розвинених країн світу, Україна взяла на себе зобов’язання подолати гендерний розрив у оплаті праці за найближчі сім років. Російський напад поставив цю велику роботу під загрозу так само як і всі сфери нашого життя, як і саме наше життя. Коли у вересні я виступала у Нью-Йорку в межах заходу «Міжнародний день боротьби за рівну оплату праці – 2023», то наголошувала: під час війни розвиток зазвичай гине першим, бо люди думають про виживання. Але й тоді, на полях Генасамблеї ООН, і зараз мені приємно й важливо констатувати: це не наш випадок. Бо Україна ухвалила принципове рішення – розвиватися попри війну. І держава з цього шляху не звертає попри те, що він подекуди замінований, подекуди доводиться долати його під обстрілами», – сказала Олена Зеленська.

Міністерство економіки розробило Національну стратегію подолання гендерного розриву в оплаті праці до 2030 року та презентувало її у травні цього року. 15 вересня Уряд ухвалив стратегію та затвердив операційний план заходів з її реалізації на 2023-2025 роки. Завдяки імплементації Стратегії планується досягти трьох ключових цілей:

удосконалити законодавство про рівну оплату праці;

сприяти подоланню стереотипів і дискримінації щодо професій за ознакою статі;

створити сприятливі умови для зручного поєднання сімейних і професійних обов’язків.

«Наша Стратегія також має вимірювальну мету – до 2030 року ми хочемо скоротити розрив в оплаті праці чоловіків та жінок на 5 в.п., тобто з 18,6% до 13,6%. Після перемоги Україна має стати країною без бар’єрів та без упереджень. Ми маємо побудувати її саме такою: інноваційною, спрямованою на людину та її потреби, відкритою до різноманіття. Національна стратегія подолання гендерного розриву в оплаті праці – лише один з інструментів переходу нашого суспільства на нові стандарти. Рівність можливостей – це гарантія гармонійного розвитку держави та суспільства», - зазначила Юлія Свириденко.

За її словами, від травня Міністерство економіки вже почало реалізовувати цю стратегію і досягло перших результатів:

Міністерство економіки підготувало проект Трудового кодексу;