Прем’єр-міністр Володимир Гройсман пропонує перейняти досвід Хорватії у боротьбі за незалежність та реінтегрувати Донбас.
За словами Гройсмана, Україна має провадити реінтеграцію тимчасово окупованих територій Донбасу за хорватським сценарієм. Він зазначив, що після відведення російських військ та встановлення контролю над кордоном, уряд має відновлювати втрачені об’єкти інфраструктури, а також проводити активну роботу із залучення людей до життя в мирній Україні, інформує еizvestia.com.
На його думку за приклад урядовці мають узяти Хорватію, яка після кровопролитної війни, спровокованої режимом Слободана Мілошевича, повернула собі втрачені території, а згодом відновила мир і в громадянському суспільстві.
Глава Кабміну також наголосив, що найближчими днями законопроект про реінтеграцію Донбасу має бути внесений до розгляду в парламент.
«Хорватія має дуже важливий досвід у цьому питанні. Ви всі знаєте про ті події, які розвивалися на Балканах. Ми створили спільну групу, туди входять представники уряду Хорватії та представники уряду України, ми будемо напрацьовувати спільно і переймати той досвід, який був достатньо ефективний в їхній країні», – пообіцяв Гройсман.