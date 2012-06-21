Контракт із очільником ПАТ "Укрзалізниці" Войцехом Балчуном продовжено до 5 червня 2019 року.
Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".
Голова правління ПАТ "Укрзалізниця" призначається та звільняється з посади виключно урядом. Войцеха Балчуна було призначено головою "Укрзалізниці" розпорядженням Кабміну. За законодавством строк повноважень голови правління товариства становить 3 роки.
Оскільки після закінчення 5 червня 2017 року контракту з Войцехом Балчуном від 6 червня 2016 року жодна зі сторін не вимагала їхнього припинення, дія контракту формально вважається продовженою до 5 червня 2019 року.