Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2023 № 754 “Деякі питання соціального захисту ветеранів війни та жертв нацистських переслідувань“ для забезпечення виплат допомоги до Дня Незалежності України особам, які належать до ветеранів війни, проходять службу та не є пенсіонерами, міністерства та відомства, військові формування, підприємства, установи, організації мали подати Пенсійному фонду України інформацію про таких осіб не пізніше ніж до 1 жовтня поточного року. Про це повідомляє Урядовий портал.

Постановою від 24.11.2023 № 1238 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 21 липня 2023 р. № 754“ Уряд подовжив термін подання інформації про таких осіб Пенсійному фонду України до 10 грудня поточного року.