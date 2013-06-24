Кабінет Міністрів України погодив реалізацію експериментального проекту будівництва Каховського гідровузла, відбудови після руйнування Каховської ГЕС та забезпечення сталої роботи Дніпровської ГЕС у період відбудови. Відповідне рішення Уряд ухвалив на засіданні 18 липня. Про це повідомляє Урядовий портал.

Як зазначила Перший віце-прем’єр-міністр – Міністр економіки України Юлія Свириденко, терористичний акт держави-агресора на Каховській ГЕС завдав надзвичайної шкоди економіці країни та екології прилеглих регіонів. Без джерел води опинилися зрошувальні системи 5,8 тисячі квадратних кілометрів сільгоспугідь, на яких вирощувалось біля двох мільйонів тонн зерна на рік. Від дефіциту води потерпають й промислові підприємства регіонів. Втрачено 335 МВт потужностей відновлювальної електроенергії. Окрім того, без відновлення Каховського водосховища неможливе повноцінне відновлення роботи Запорізької АЕС після деокупації станції.

«Тому ми маємо розпочати роботи з відновлення Каховського гідровузла та ГЕС невідкладно. Сьогоднішнім рішенням Уряд погодив пропозицію «Укргідроенерго» щодо реалізації експериментального проекту з відновлення, розрахованого на два роки. На першому етапі будуть здійснені проектувальні роботи та будівництво окремих споруд, необхідних для стабільної роботи Дніпровської ГЕС під час подальших відновлювальних робіт на Каховській ГЕС. Другий етап передбачає проектування та роботи безпосередньо на деокупованій території Каховській ГЕС», - зазначила Юлія Свириденко.

Експериментальний проект передбачає, зокрема, на першому етапі:

проектування тимчасових гребель верхнього і нижнього б’єфа Каховського гідровузла, споруди для пропуску будівельних та екологічних витрат Каховського гідровузла, підпірної споруди у нижньому б’єфі Дніпровської ГЕС;

будівництво підпірної споруди у нижньому б’єфі Дніпровської ГЕС.

Під час другого етапу експериментального проекту, який стартує після відновлення Україною контролю над Каховською ГЕС будуть здійснені:

обстеження, демонтаж зруйнованих споруд та конструктивів Каховського гідровузла;

розробка проекту будівництва Каховської ГЕС;

будівництво тимчасових гребель верхнього і нижнього б’єфа Каховського гідровузла.

Координуватиме реалізацію експериментального проекту Міністерство економіки.

Учасниками проекту визначено також Міненерго, Міндовкілля, Мінінфраструктури, Держводагентство, Генеральний штаб Збройних Сил, ДСНС, НКРЕКП, НЕК «Укренерго», Херсонську обласну військову адміністрацію, службу відновлення та розвитку інфраструктури в областях, проектні та будівельні організації. Замовником робіт, пов’язаних з реалізацією проекту, буде ПрАТ «Укргідроенерго», а генеральним проектувальником робіт, пов’язаних з реалізацією експериментального проекту – ПрАТ «Укргідропроект».

Фінансування проекту здійснюватиметься за рахунок коштів ПрАТ «Укргідроенерго», кредитних коштів та інших джерел, не заборонених законодавством.

Нагадаємо, після підриву рф Каховської ГЕС Уряд ухвалив низку рішень, спрямованих на подолання наслідків теракту. Зокрема, з резервного фонду державного бюджету Миколаївській та Херсонській обласним державним адміністраціям виділено кошти в обсязі 565 млн грн для надання матеріальної грошової допомоги постраждалому населенню внаслідок підриву російською федерацією греблі Каховської ГЕС. Також Уряд виділив 845,1 млн гривень для забезпечення питною водою мешканців Херсонської, Запорізької, Миколаївської та Дніпропетровської областей.