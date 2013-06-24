Уряд України погодив підписання Віце-прем'єр-міністром з європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольгою Стефанішиною Угоди з Європейською Комісією про фінансування заходу “Підтримка ЄС для відновлення та реформ”. Загальний обсяг фінансування в межах угоди складе 335 млн євро. Про це повідомляє Урядовий портал.

Допомога в межах угоди надаватиметься за п’ятьма пріоритетними сферами, а саме:

стійка, стала та інтегрована економіка для фінансування заходів:

покращення інфраструктури сполучення (у транспорті й енергетиці) та ефективності транспортних послуг, спрямованих на створення стабільної, багатомодальної та інтелектуальної транспортної системи i сприяння зеленому переходу;

створення сприятливого середовища для ведення бізнесу й конкурентних ринків, підтримку секторів економіки, що створюють додану вартість i робочі місця, зокрема “зеленої” i “блакитної” економіки;

підзвітні установи, верховенство права та безпека для фінансування заходів:

збільшення загальної ефективності системи державного управління України, зокрема забезпечення доступу громадян до адміністративних i соціальних послуг;

зміцнення верховенства права та зниження рівня корупції;

зміцнення багаторівневої системи управління шляхом продовження реформи децентралізації;

забезпечення безпеки населення України шляхом досягнення цілей державної політики у сфері інтегрованого управління кордонами;

захист навколишнього середовища i стійкість до зміни клімату для фінансування заходів:

зміцнення інвестиційного клімату та сприяння інвестиціям у стале економічне зростання шляхом підтримки зеленого переходу, скорочення викидів парникових газів i рівня забруднення навколишнього середовища та підвищення енергоефективності;

сприяння сталому використанню природних ресурсів, зниженню рівня забруднення та збереження біорізноманіття;

стійка цифрова трансформація для фінансування заходів:

підтримка цифрової трансформації та інновацій;

протидія гібридним загрозам;

стійке, гендерно рівне, справедливе та інклюзивне суспільство для фінансування заходів:

підтримка постраждалих від військової arpecil РФ та вразливих регіонів через соціальне та економічне відновлення та посилення безпеки, у тому числі через проведення заходів із розмінування для захисту мирного населення та підвищення спроможності України усувати ризики, пов'язані з мінами та іншими вибухонебезпечними предметами;

підтримка стійкості українського інформаційного простору шляхом посилення стійкості незалежних засобів масової інформації;

підвищення безпеки кордонів за допомогою системи інтегрованого управління кордонами.

Фінансування всіх заходів націлене на досягнення наступних результатів:

ремонт або відновлення житлових та важливих економічних об'єктів, критичної муніципальної, транспортної та енергетичної інфраструктури, які зазнали пошкоджень внаслідок військової aгpeciï російської федерації, реконструкція пошкоджених будівель;

підвищення стійкості, зміцнення інституційної та адміністративної спроможності державних органів України координувати та впроваджувати реформи, надавати послуги громадянам України;

зміцнення спроможності організацій громадянського суспільства брати участь у реагуванні на наслідки війни, у процесах реалізації реформ, наданні послуг громадянам і відновленні, у просуванні прав людини і гендерної рівності, прав представників національних меншин, різноманіття та соціальної згуртованості українського суспільства, а також у посиленні підтримки медіа;

посилення реалізації ініціативи “Шляхи солідарності” Україна — ЄС;

посилення продовольчої безпеки i покращення безперебійного виробництва сільськогосподарської та продовольчої продукції малими фермерськими господарствами до 120 га та іншими виробниками;

підвищення стійкості i спроможності громадян України протистояти наслідкам військової агресії російської федерації.

Угода не передбачає прямої фінансової підтримки Державного бюджету України.