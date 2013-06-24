Кабінет Міністрів України схвалив проект закону про припинення дії Угоди між Урядом України і Урядом Ісламської Республіки Іран про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на дохід і на майно, вчиненої 21 травня 1996 року. Про це повідомляє Урядовий портал.

Метою законопроекту є здійснення внутрішньодержавних процедур, необхідних для припинення дії Угоди, з урахуванням потреби невідкладного та ефективного реагування на наявні загрози національним інтересам та безпеці України у зв'язку постачанням Іраном зброї до російської федерації. Такі дії Ірану зумовлюють відповідальність Ірану за наслідки збройної агресії російської федерації проти України та руйнують двосторонні відносини.

Наслідками припинення дії Угоди є:

1) недопущення поповнення бюджету країни, що сприяє агресору, шляхом надання Україною пільгових умов оподаткування для резидентів Ірану, що здійснюють діяльність в Україні. Після припинення дії Угоди до всіх доходів резидентів Ірану, одержаних з джерел в Україні, буде застосована загальна ставка оподаткування - 15%, встановлена Податковим кодексом України, замість пільгової ставки, встановленої Угодою: 10% - на дивіденди; 10% - на проценти; 10% - на роялті;

2) недопущення втрат бюджету України через зарахування податку, сплаченого в Ірані резидентами України, що здійснюють діяльність у Ірані;

3) звільнення України від взятих на себе зобов’язань щодо обміну інформацією з Іраном з податкових питань;

4) прискорення згортання економічних і фінансових зв’язків з Іраном.