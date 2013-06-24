Кабінет Міністрів України схвалив проект Указу Президента “Про зміну меж території національного природного парку «Синьогора». До складу парку планують включити понад 10 тисяч гектарів земель державної власності. Про це повідомляє Урядовий портал.
«Таке рішення дозволить зберегти цінні природні екосистеми. Зможемо утворити суцільну природоохоронну зону між парком “Синьогора”, заповідником «Горгани» та розташованим південніше Карпатським нацпарком і парком “Верховинський», - прокоментував Міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець.
«Синьогора» є найменшим за площею національним парком у Івано-Франківській області. Розширення його території не лише сприятиме інституційному зміцненню установи. Першочергово, це дозволить зберегти екосистеми та природні комплекси, які мають особливу природоохоронну та наукову цінність.
Завдяки збільшенню території парку вдасться:
- зберегти біорізноманіття - ендемічні, раритетні та реліктові види біоти;
- переорієнтувати території на невиснажливе природокористування;
- забезпечити цілісність і стабільність трансгорганського міграційного коридору для тварин;
- розвивати туристичний та рекреаційний потенціал регіону.