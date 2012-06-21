Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства поінформувало про напрацювання нових форматів підтримки підприємців та максимальну адаптацію під потреби і запити бізнесу наявних програм, зокрема «Доступні кредити 5—7—9», «Часткове безробіття». Конкретні пропозиції від підприємців обговорювалися під час зустрічей очільника міністерства Ігоря Петрашка з представниками ресторанного бізнесу, кіноіндустрії, торгово-розважального бізнесу, закладів культури.

За повідомленням пресслужби міністерства, в межах удосконалення програми «5—7—9» розглядають такі пропозиції: розширення кола учасників через підвищення максимального рівня річного доходу підприємств; можливість застосовувати дохід підприємства за звітний період 2020 року; питання застави і запровадження портфельних гарантій; послаблення умов щодо фонду оплату праці та чисельності персоналу.

Адаптацію програми «Часткове безробіття» до нових карантинних умов здійснюватимуть у тісній координації з бізнесом і центром зайнятості, через який реалізовують програму. До бюджету програми додатково надано 80 мільйонів гривень, щоб допомогти бізнесу в покритті витрат на зарплату працівникам, яким скорочено робочий час, аби зберегти робочі місця.

Підприємці порушують питання орендної плати та можливості звільнення від неї чи відтермінування. Ще один формат підтримки бізнесу — отримання грантів, у контексті яких підприємці висловлюють побажання підняти ліміти фінансової підтримки.

Активний діалог триватиме і для подальшого детального обговорення та напрацювань збалансованих рішень. За дорученням Прем’єр-міністра найближчим часом буде створено Міжвідомчу робочу групу, до складу якої увійдуть представники Мінекономіки, Мінфіну, профільного комітету та бізнесу.

Нагадаємо, на останньому засіданні Кабінету Міністрів глава уряду Денис Шмигаль наголошував: «Розумію, що нові обмеження неприємні та болісні для багатьох представників бізнес-спільноти, що зайняті у ресторанній, розважальній та культурній сферах. Уряд готовий підставити плече, аби підтримати наших підприємців під час посиленого карантину вихідного дня».

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