15 серпня на засіданні Уряду прийнято постанову, яка змінює механізм митного оформлення товарів, які підлягають ліцензуванню в рамках Угоди про зону вільної торгівлі між Україною та Республікою Північна Македонія. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Завдяки прийнятому документу ми повністю запускаємо оновлену угоду про вільну торгівлю між Україною та Північною Македонією, яка була ратифікована навесні. Важливим досягненням для України у зв’язку з Угодою є приєднання Північної Македонії до Регіональної конвенції «Пан-Євро-Мед», яка встановлює ідентичні правила походження товарів, та Сертифікату з перевезення товару EUR.1, який підтверджує статус преференційного походження товарів. Крім того, українські аграрії отримають більший доступ до загальних європейських ринків, оскільки отримали змогу використовувати компоненти продуктів, вироблених в Північній Македонії, для продукції, яка продаватиметься в ЄС», - зазначив заступник Міністра економіки України – Торговий представник України Тарас Качка.

Так, лібералізація торгівлі з Північною Македонією посилює позиції українських виробників в європейських та світових ланцюгах доданої вартості.

Прийнята постанова, зокрема, змінює механізм митного оформлення сільськогосподарських товарів. Відтепер суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності не треба отримувати ліцензії на імпорт товарів з Республіки Північна Македонія в рамках тарифної квоти. Розподіл тарифних квот відповідно до Угоди про вільну торгівлю між Україною та Республікою Північна Македонія здійснюватиметься митними органами за принципом «перший прийшов – перший обслуговується».