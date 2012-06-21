У межах виконання пріоритетних завдань розвитку держави Кабінет Міністрів планує повністю перезавантажити процес приватизації, який останню чверть століття пробуксовував з різних причин. Законодавчу основу майбутніх змін уже підготовлено. У цьому Прем’єр-міністр Володимир Гройсман переконував глядацьку аудиторію в ефірі одного з телевізійних каналів, анонсувавши внесення відповідних змін до законодавства на розгляд Верховної Ради.

Україна має різний досвід роздержавлення, на жаль, більше негативного. «Коли почали приватизацію в 1990-х роках, її назвали прихватизація. Усі пам’ятають, як людям роздали якісь папірці, підприємства стали чиїмись, і всі пам’ятають, чим все закінчилося, — заглибився в історію глава уряду. — Що зараз? Є підприємства, на яких паразитують. Що з ними робити? Продавати — через систему електронних торгів. Це буде крок уперед уперше за 25 років. Навіщо так продаємо? Щоб підприємець придбав підприємство, створив нові робочі місця, завіз технології й почав виробляти національний продукт».

Нині ж більшість державних підприємств збиткові. Прем’єр констатує, що досі не бачив жодного бідного директора. Але й запевнив, що ситуацію змінюватимуть: відкрито й крок за кроком.

До співпраці з Верховною Радою уряд готовий і щодо медичної реформи, намагаючись відшукати компромісні рішення. «Ці зміни потрібні людям. Торік ми вийшли на економічне зростання й утримуємо його. Пакет законів із охорони здоров’я достатньо якісний, і ми вважаємо, що він буде основою ефективних рішень. Систему треба змінювати, — наполягає Володимир Гройсман. — Те, що парламент не вніс ці закони в порядок денний, свідчить, що треба комунікувати з ним. Шукатимемо правильні рішення, почнемо дискутувати з фракціями, щоб провести цю необхідну реформу».

Спільна урядово-парламентська робоча група до 6 червня напрацює конструктивні рішення, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.

Ішлося й про пенсійну реформу, урядовий варіант якої передбачає збереження спеціальних пенсій для військовослужбовців і розширення переліку професій, що дають право на дочасний вихід на пенсію.

«Спеціальні пенсії буде збережено для всіх військовослужбовців. Жодних обмежень не буде, навпаки, вважаємо, що маємо сторицею віддати належне нашим героям, які захищають нашу державу», — наголосив Прем’єр, зауваживши, що запропонована в межах пенсійної реформи система передбачає обмеження інших спеціальних пенсій.

Щодо розширення списку професій із правом на дочасне оформлення пенсії через шкідливі умови праці (а йдеться зокрема про сталеварів, шахтарів, працівників хімічної галузі тощо), уряд робитиме все, щоб обстояти права таких працівників: «Ми зробимо все, щоб представники шкідливих професій зберегли право на дочасний вихід на пенсію».

Звернув увагу Прем’єр і на те, що законопроект про пенсійну реформу, який презентують найближчим часом на засіданні Національної ради реформ, а згодом у Верховній Раді, міститиме норму й про автоматичне осучаснення пенсій. Натомість пенсійний вік залишиться незмінним.

«Пенсію розраховуватимуть на основі трудового стажу. Якщо людина працювала все життя, чесно платила внески, вона має отримати підвищену пенсію. Якщо не працювала, то вмикатиметься механізм соціальної цільової підтримки з бюджету країни. Але не за рахунок того, хто все життя працював. Пенсійна система має бути справедливою», — підкреслив Прем’єр.

Ресурси на фінансування запропонованих рішень є: ключовими їх джерелами стануть детінізація економіки й підвищення платіжної дисципліни, що в сукупності дасть змогу не тільки підвищити розміри пенсій, а й через 7—10 років досягти бездефіцитності бюджету Пенсійного фонду.

Тому Прем’єр укотре звернувся до парламентаріїв із проханням підтримати запропоновані урядом рішення, адже вони стосуватимуться 9 мільйонів пенсіонерів уже в жовтні цього року.

«Система, яку ми пропонуємо, буде справедливою для людей праці. Нинішні й майбутні пенсіонери приходитимуть у Пенсійний фонд по зароблену пенсію», — наголосив Володимир Гройсман.

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«Урядового кур’єра»