Запропонована урядом реформа пенсійної системи, яка узгоджена з міжнародними партнерами України й передбачає осучаснення пенсій з 1 жовтня, скасування оподаткування пенсій і збереження пенсійного віку, потребує підтримки депутатського корпусу. Таке побажання висловив Прем’єр-міністр Володимир Гройсман під час зустрічі з представниками експертного середовища, присвяченій питанням пенсійних змін.
Пакет законів щодо пенсійної реформи після обговорення на засіданні Національної ради реформ передано до Верховної Ради. І що швидше його ухвалять, то легше буде досягти стабілізації в пенсійній сфері, яка продукує дефіцит, що перевищує оборонний бюджет. Завдання уряду, підкреслив Володимир Гройсман, — подолання дефіциту бюджету Пенсійного фонду, викорінення зрівнялівки і встановлення справедливості для людей праці.
Пакетом передбачено осучаснення пенсій, скасування оподаткування, незмінність віку виходу на пенсію — 60 років, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну. За результатами зустрічі буде підготовлено дорожню карту представлення основних аспектів проекту реформи — для громадянського суспільства й народних депутатів.
Темі співпраці з Верховною Радою в цьому напрямі було присвячено й виступ глави уряду на одному з телевізійних каналів. Він закликав обранців консолідувати зусилля навколо згаданого пакета урядових законопроектів і ухвалити рішення в цілому ще на цій сесії. Бо це дасть змогу відновити справедливість у соціальній сфері й прибрати можливість маніпуляцій з пенсіями як з інструментом впливу на людей.
«Пенсіонери багато років чекають рішень, проекти яких уже перебувають у Верховній Раді», — зазначив Володимир Гройсман, додавши, що деякі політичні сили намагаються зірвати голосування. Чому? «Згадайте, як вони маніпулювали цим чутливим питанням. Усе робили, щоб пенсії були мінімальними, а потім використовували цей інструмент впливу на українців, щоб перед виборами зробити подачку — змінити коефіцієнт чи дати разову виплату. Це неприпустимо. Завдання моє як Прем’єр-міністра та парламенту — ухвалити закон, який дасть змогу забрати пенсії з рук політиків і передати їх до рук пенсіонерів. Ми маємо за це боротися й ухвалити рішення, яке дасть змогу щороку індексувати пенсії, осучаснювати їх».
Звичайно, пропозиції уряду можна вдосконалювати, але не відкладати це на безрік. «Наше завдання — зробити гарантовану для громадянина систему», — наголосив Володимир Гройсман.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»